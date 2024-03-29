Страны ШОС готовы взаимодействовать с Россией в расследовании теракта в «Крокусе»

Спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили готовность содействовать российским силовым структурам в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом заявил директор исполкома Регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев.

Как передаёт ТАСС, он рассказал, что РАТС ШОС и спецслужбы стран — членов организации готовы взаимодействовать с коллегами из России в расследовании теракта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ему неизвестно о предложениях о помощи Москве в расследовании теракта в «Крокусе» от каких-либо государств, кроме Белоруссии.