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Страны ШОС готовы взаимодействовать с Россией в расследовании теракта в «Крокусе»

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Спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили готовность содействовать российским силовым структурам в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом заявил директор исполкома Регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев.

Как передаёт ТАСС, он рассказал, что РАТС ШОС и спецслужбы стран — членов организации готовы взаимодействовать с коллегами из России в расследовании теракта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ему неизвестно о предложениях о помощи Москве в расследовании теракта в «Крокусе» от каких-либо государств, кроме Белоруссии.

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