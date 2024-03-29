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Лавров заявил только о предложении Минска помочь в деле по теракту в «Крокусе»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью «Известиям», что ему неизвестно о предложениях о помощи Москве в расследовании теракта в «Крокусе» от каких-либо государств, кроме Белоруссии.

«Лукашенко подчеркнул, что готов продолжать. Он обсуждал, по его словам, эту ситуацию с президентом Владимиром Путиным. Они остаются в контакте», — отметил он.

По словам Лаврова, Минск внимательно следит за развитием ситуации на Украине и украинская группировка стоит на границе с Белоруссией, постоянно проецируя угрозу безопасности этой стране.

При этом о каких-либо других предложениях о сотрудничестве министру неизвестно.

Он также отметил, что Москва не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

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