Лавров заявил только о предложении Минска помочь в деле по теракту в «Крокусе»
«Лукашенко подчеркнул, что готов продолжать. Он обсуждал, по его словам, эту ситуацию с президентом Владимиром Путиным. Они остаются в контакте», — отметил он.
По словам Лаврова, Минск внимательно следит за развитием ситуации на Украине и украинская группировка стоит на границе с Белоруссией, постоянно проецируя угрозу безопасности этой стране.
При этом о каких-либо других предложениях о сотрудничестве министру неизвестно.
Он также отметил, что Москва не может исключать причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».