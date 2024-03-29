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Сообщение с КНР возобновилось на погранпереходе «Полтавка-Дуннин» в Приморье

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Пассажирское сообщение через пункт пропуска «Полтавка-Дуннин» на границе с Китаем в Приморье возобновилось в тестовом режиме.

Об этом информирует региональное агентство международного сотрудничества.

Как передаёт РИА Новости, из-за тайфуна «Ханун» и наводнения в августе прошлого года пункт пропуска претерпел серьёзные разрушения и был закрыт.

«С 12.00 (5:00 мск. — RT) 29 марта 2024 года запланировано открытие пассажирского (сначала в тестовом режиме)», — сказано в заявлении.

В декабре пункт пропуска «Полтавка» на границе России и Китая в Приморье заработал для грузового движения.

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