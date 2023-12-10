На российско-китайской границе в Приморье открыли пункт пропуска «Полтавка»
Об этом заявил заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко в Telegram.
«Открыли автомобильный пункт пропуска «Полтавка», — написал он.
По его словам, в рекордный срок, чуть более чем за два месяца, удалось восстановить мост, отремонтировать помещения и обновить технику.
«Грузовое движение восстановлено. Максимально ускоряем открытие пассажирского», — сообщил Стецко.
В августе сообщалось, что дорожники восстановили проезд к пункту пропуска «Полтавка» через границу с КНР в Приморском крае, который был временно закрыт из-за подтопления.