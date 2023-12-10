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На российско-китайской границе в Приморье открыли пункт пропуска «Полтавка»

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Пункт пропуска «Полтавка» на границе России и Китая в Приморье заработал для грузового движения.

Об этом заявил заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко в Telegram.

«Открыли автомобильный пункт пропуска «Полтавка», — написал он.

По его словам, в рекордный срок, чуть более чем за два месяца, удалось восстановить мост, отремонтировать помещения и обновить технику.

«Грузовое движение восстановлено. Максимально ускоряем открытие пассажирского», — сообщил Стецко.

В августе сообщалось, что дорожники восстановили проезд к пункту пропуска «Полтавка» через границу с КНР в Приморском крае, который был временно закрыт из-за подтопления.

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