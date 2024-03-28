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В России выпустили рекомендации по информбезопасности для детей и родителей

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Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и родителей, как действовать при получении угроз или попытках вовлечь в совершение теракта.
В России выпустили рекомендации по информбезопасности для детей и родителей
  • Gettyimages.ru

Рекомендации были опубликованы в Telegram ведомства.

Так, например, министерство рассказывает о порядке действий, если поступают соответствующие угрозы и призывы, и к кому надо обращаться.

Уточняется, что сообщить о правонарушении можно с помощью специального бота.

Ранее молодые люди из Донецкой Народной Республики рассказали корреспонденту RT Хассану Нассру о попытках киевских властей завербовать их для совершения терактов.

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