В России выпустили рекомендации по информбезопасности для детей и родителей

Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и родителей, как действовать при получении угроз или попытках вовлечь в совершение теракта.

Рекомендации были опубликованы в Telegram ведомства.

Так, например, министерство рассказывает о порядке действий, если поступают соответствующие угрозы и призывы, и к кому надо обращаться.

Уточняется, что сообщить о правонарушении можно с помощью специального бота.

Ранее молодые люди из Донецкой Народной Республики рассказали корреспонденту RT Хассану Нассру о попытках киевских властей завербовать их для совершения терактов.