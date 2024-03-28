В Подмосковье построят предприятие в сфере тяжёлого машиностроения

В Московской области построят предприятие по производству и ремонту тяжёлой техники.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиции.

Производство площадью 4,5 тыс. кв. м возведут на территории городского округа Серпухов.

Компания «Дасан» инвестирует в проект около 350 млн рублей.

«На предприятии планируется изготавливать и ремонтировать технику. Благодаря новому производству в муниципалитете появится ещё 20 рабочих мест», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму построят предприятие по обращению с отходами.