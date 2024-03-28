В Ингушетии раскрыли резонансное убийство четырёхлетней давности

В Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов было раскрыто резонансное убийство четырёхлетней давности.

Как рассказали в правоохранительных органах, преступление попало на камеры видеонаблюдения: мужчина прямо на трассе хладнокровно расстрелял жертву.

Как удалось выяснить в ходе расследования, убийцей являлся штатный киллер этнического организованного преступного сообщества — так называемые баталхаджинцы. Таким образом он устранил местного жителя, который перешёл дорогу лидерам ОПС.

Преступнику долгое время удавалось скрываться. На его след сотрудники правоохранительных органов вышли после аналогичного убийства в декабре 2023 года — тогда был расстрелян свидетель по уголовному делу в отношении лидеров ОПС. Выяснилось, что к этому убийству также был причастен данный киллер.

Ранее стало известно, что суд Курганской области рассмотрит дело об убийстве 26-летней давности.