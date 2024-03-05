Суд Курганской области рассмотрит дело об убийстве 26-летней давности

Прокуратура Курганской области передала в суд материалы уголовного дела, фигурант которого обвиняется в убийстве, совершённом 26 лет назад, когда он до смерти забил девушку молотком.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 1998 году житель Кургана нанёс несколько ударов молотком по голове 37-летней девушки, а затем избивал её ногами и руками. Ночью он вынес тело из дома и выбросил в канализационный колодец. Тело погибшей нашли спустя сутки.

Неоднократно судимый обвиняемый свою вину признал и написал явку с повинной спустя 25 лет. В настоящее время он находится в исправительной колонии за покушение на убийство, которое совершил в 2016 году.

Ранее Следственный отдел Выборга СУ СК России по Ленинградской области заявил о раскрытии преступления, совершённого 18 лет назад.