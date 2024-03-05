Суд Курганской области рассмотрит дело об убийстве 26-летней давности
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Согласно материалам дела, в 1998 году житель Кургана нанёс несколько ударов молотком по голове 37-летней девушки, а затем избивал её ногами и руками. Ночью он вынес тело из дома и выбросил в канализационный колодец. Тело погибшей нашли спустя сутки.
Неоднократно судимый обвиняемый свою вину признал и написал явку с повинной спустя 25 лет. В настоящее время он находится в исправительной колонии за покушение на убийство, которое совершил в 2016 году.
Ранее Следственный отдел Выборга СУ СК России по Ленинградской области заявил о раскрытии преступления, совершённого 18 лет назад.