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В Выборге раскрыли убийство 18-летней давности

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В следственном отделе по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области заявили о раскрытии преступления, совершённого 18 лет назад.
В Выборге раскрыли убийство 18-летней давности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Преступление произошло 2 января 2006 года в Выборге.

В ходе конфликта между водителем и пассажиром последний ударил водителя ножом и скрылся. Потерпевший скончался на месте происшествия.

После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Рязанской области был задержан житель Рязани 1979 года рождения.

В настоящее время он эпатирован в Ленинградскую область. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области перед Дзержинским судом предстанет обвиняемый в убийстве 17-летней давности группой лиц по предварительному сговору.

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