В Выборге раскрыли убийство 18-летней давности
- РИА Новости
Об этом сообщает Выборг ТВ.
Преступление произошло 2 января 2006 года в Выборге.
В ходе конфликта между водителем и пассажиром последний ударил водителя ножом и скрылся. Потерпевший скончался на месте происшествия.
После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Рязанской области был задержан житель Рязани 1979 года рождения.
В настоящее время он эпатирован в Ленинградскую область. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области перед Дзержинским судом предстанет обвиняемый в убийстве 17-летней давности группой лиц по предварительному сговору.