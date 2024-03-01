В Выборге раскрыли убийство 18-летней давности

В следственном отделе по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области заявили о раскрытии преступления, совершённого 18 лет назад.

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Преступление произошло 2 января 2006 года в Выборге.

В ходе конфликта между водителем и пассажиром последний ударил водителя ножом и скрылся. Потерпевший скончался на месте происшествия.

После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Рязанской области был задержан житель Рязани 1979 года рождения.

В настоящее время он эпатирован в Ленинградскую область. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области перед Дзержинским судом предстанет обвиняемый в убийстве 17-летней давности группой лиц по предварительному сговору.