В Оренбуржье перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 17-летней давности
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
По имеющейся информации, в ноябре 2006-го в одной из квартир Оренбурга в ходе распития алкогольных напитков трое мужчин вместе с подсудимым избили хозяина жилплощади.
В результате травм потерпевший скончался.
Впоследствии трое преступников были осуждены.
Уголовное дело в отношении нынешнего подсудимого было выделено в отдельное производство.
Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске задержали подозреваемого в совершении убийства в 2001 году.