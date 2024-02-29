В Оренбуржье перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 17-летней давности

В Оренбургской области перед Дзержинским судом предстанет обвиняемый в убийстве 17-летней давности группой лиц по предварительному сговору.

Об этом сообщает RIA56.

По имеющейся информации, в ноябре 2006-го в одной из квартир Оренбурга в ходе распития алкогольных напитков трое мужчин вместе с подсудимым избили хозяина жилплощади.

В результате травм потерпевший скончался.

Впоследствии трое преступников были осуждены.

Уголовное дело в отношении нынешнего подсудимого было выделено в отдельное производство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске задержали подозреваемого в совершении убийства в 2001 году.