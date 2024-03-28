В Тюменской области назначили 58 тысяч детских пособий с начала года

Отделение Социального фонда России по Тюменской области с начала 2024 года назначило единое пособие родителям 58 тыс. детей.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Выплаты составляют 50—100% от регионального прожиточного минимума на детей. При этом уточняется, что размер пособий для беременных женщин равен 50—100% от прожиточного минимума трудоспособного населения.

Получить выплаты могут как дети, так и родители, являющиеся гражданами России.

Пособие выплачивается в течение 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Московской области около 150 тыс. родителей получают единое пособие на детей.