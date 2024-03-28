В Тюменской области назначили 58 тысяч детских пособий с начала года
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Об этом сообщает Тюменская область сегодня.
Выплаты составляют 50—100% от регионального прожиточного минимума на детей. При этом уточняется, что размер пособий для беременных женщин равен 50—100% от прожиточного минимума трудоспособного населения.
Получить выплаты могут как дети, так и родители, являющиеся гражданами России.
Пособие выплачивается в течение 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что в Московской области около 150 тыс. родителей получают единое пособие на детей.