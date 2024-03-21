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В Подмосковье 150 тысяч родителей получают единое пособие на детей

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В Московской области около 150 тыс. родителей получают единое пособие на детей.
В Подмосковье 150 тысяч родителей получают единое пособие на детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«В Подмосковье порядка 150 тыс. родителей получают единое пособие на детей в размере от 50 до 100% прожиточного минимума — это от 8,8 до 17,7 тыс. рублей», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

Также стало известно, что жители Калининградской области заключили свыше 350 социальных контрактов, почти 74% заявлений поступило через портал госуслуг, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на областное Министерство социальной политики.

«Социальный контракт — это адресная помощь нуждающимся гражданам. Его могут оформить жители региона с невысоким доходом. В приоритете — поддержка многодетных родителей и семей участников специальной военной операции», — сказала глава ведомства Анжелика Майстер.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии рассказали о соцвыплатах для семей работников АПК.

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