Специалист Косарев высказался о роли ИИ в борьбе с телефонными мошенниками

Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев назвал использование искусственного интеллекта кардинальным решением проблемы в борьбе с телефонными мошенниками.

«А именно в применении возможностей ИИ для анализа голосового трафика телефонных и интернет-звонков через мессенджеры. С учётом того, что звонок совершается с нового номера, ИИ, анализируя текст беседы, мог бы такие звонки прерывать и сообщать о них напрямую компетентным органам», — заявил специалист в беседе с РИАМО.

Как отметил Косарев, в настоящее время техническое и программное обеспечение не позволяет полностью исключить телефонное мошенничество.

«В этом году, скорее всего, мы очень надеемся, Роскомнадзор добьётся поставленной цели и будет полностью исключена возможность совершения звонков с подменой номера нашим гражданам, когда подменять при звонке можно любым номером», — заключил эксперт.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.