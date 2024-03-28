Специалист Косарев высказался о роли ИИ в борьбе с телефонными мошенниками
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«А именно в применении возможностей ИИ для анализа голосового трафика телефонных и интернет-звонков через мессенджеры. С учётом того, что звонок совершается с нового номера, ИИ, анализируя текст беседы, мог бы такие звонки прерывать и сообщать о них напрямую компетентным органам», — заявил специалист в беседе с РИАМО.
Как отметил Косарев, в настоящее время техническое и программное обеспечение не позволяет полностью исключить телефонное мошенничество.
«В этом году, скорее всего, мы очень надеемся, Роскомнадзор добьётся поставленной цели и будет полностью исключена возможность совершения звонков с подменой номера нашим гражданам, когда подменять при звонке можно любым номером», — заключил эксперт.
Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.