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В Петрозаводске реконструируют мост 1963 года постройки

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В мэрии Петрозаводска рассказали о предстоящей реконструкции моста, построенного в 1963 году.
В Петрозаводске реконструируют мост 1963 года постройки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Как отметили в мэрии, мост находится в аварийном состоянии. В настоящее время движение по нему ограничено.

«Сам мост станет современнее, в разы увеличится его грузоподъёмность и пропускная способность. Появится новая подсветка, которая может стать ещё одной визитной карточной Петрозаводска», — заявил консультант аппарата администрации Алексей Львов.

Движение по мосту прекратится 30 марта.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) отремонтируют мост через реку Томчаруяха.

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