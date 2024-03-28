В Петрозаводске реконструируют мост 1963 года постройки

В мэрии Петрозаводска рассказали о предстоящей реконструкции моста, построенного в 1963 году.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Как отметили в мэрии, мост находится в аварийном состоянии. В настоящее время движение по нему ограничено.

«Сам мост станет современнее, в разы увеличится его грузоподъёмность и пропускная способность. Появится новая подсветка, которая может стать ещё одной визитной карточной Петрозаводска», — заявил консультант аппарата администрации Алексей Львов.

Движение по мосту прекратится 30 марта.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) отремонтируют мост через реку Томчаруяха.