В Новом Уренгое отремонтируют городской мост
Движение по мосту будет частично перекрыто с 13 марта, сообщает URA.RU.
«Сделаем широкий удобный тротуар, новое ограждение (перила, барьеры), гидроизоляцию моста — объём работ большой. Мост станет шире, удобнее и безопаснее», — написал мэр города Андрей Воронов в своём Telegram-канале.
Ремонтные работы продлятся до конца октября.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.