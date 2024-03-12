RT в Telegram
Подпишись

В Новом Уренгое отремонтируют городской мост

Короткая ссылка
В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) отремонтируют мост через реку Томчаруяха. Строение протяжённостью 80 м ни разу не ремонтировалось с момента возведения 33 года назад.

Движение по мосту будет частично перекрыто с 13 марта, сообщает URA.RU.

«Сделаем широкий удобный тротуар, новое ограждение (перила, барьеры), гидроизоляцию моста — объём работ большой. Мост станет шире, удобнее и безопаснее», — написал мэр города Андрей Воронов в своём Telegram-канале.

Ремонтные работы продлятся до конца октября.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить