В Новом Уренгое отремонтируют городской мост

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) отремонтируют мост через реку Томчаруяха. Строение протяжённостью 80 м ни разу не ремонтировалось с момента возведения 33 года назад.

Движение по мосту будет частично перекрыто с 13 марта, сообщает URA.RU. «Сделаем широкий удобный тротуар, новое ограждение (перила, барьеры), гидроизоляцию моста — объём работ большой. Мост станет шире, удобнее и безопаснее», — написал мэр города Андрей Воронов в своём Telegram-канале. Ремонтные работы продлятся до конца октября. Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.