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В Ингушетии арестовали местного жителя, оборудовавшего тайник с оружием

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Следователи в Ингушетии возбудили дело в отношении местного жителя, хранившего в тайнике оружие и боеприпасы для боевиков.
В Ингушетии арестовали местного жителя, оборудовавшего тайник с оружием
  • globallookpress.com

Об этом сообщило СУ СК России по региону.

По данным следствия, 33-летний подозреваемый оборудовал тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами в селении Алхасты.

«После этого фигурант передал указанное оружие и боеприпасы участникам террористической организации», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ показала видео задержания пособника террористического РДК*, который погиб из-за самоподрыва взрывного устройства в момент встречи с силовиками.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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