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В Свердловской области утвердили новую дату начала пожароопасного сезона

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Начало пожароопасного сезона в Свердловской области перенесено на 5 апреля. Новую, более раннюю дату утвердил губернатор региона Евгений Куйвашев.
В Свердловской области утвердили новую дату начала пожароопасного сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информполитики.

«У нас проведена большая подготовительная работа, учтён опыт прошлого года. Серьёзно усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и пожарами», — заявил Куйвашев.

Он также отметил, что в ближайшее время проведут проверки предприятий, занимающихся деревообработкой, а также населённых пунктов, где не обновлены минерализованные полосы.

Также проверят готовность пожарных водоёмов.

Ранее сообщалось, что в Тюмени увеличат финансирование для тушения лесных пожаров.

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