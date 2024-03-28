В Свердловской области утвердили новую дату начала пожароопасного сезона

Начало пожароопасного сезона в Свердловской области перенесено на 5 апреля. Новую, более раннюю дату утвердил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информполитики.

«У нас проведена большая подготовительная работа, учтён опыт прошлого года. Серьёзно усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и пожарами», — заявил Куйвашев.

Он также отметил, что в ближайшее время проведут проверки предприятий, занимающихся деревообработкой, а также населённых пунктов, где не обновлены минерализованные полосы.

Также проверят готовность пожарных водоёмов.

Ранее сообщалось, что в Тюмени увеличат финансирование для тушения лесных пожаров.