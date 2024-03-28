В Свердловской области утвердили новую дату начала пожароопасного сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информполитики.
«У нас проведена большая подготовительная работа, учтён опыт прошлого года. Серьёзно усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и пожарами», — заявил Куйвашев.
Он также отметил, что в ближайшее время проведут проверки предприятий, занимающихся деревообработкой, а также населённых пунктов, где не обновлены минерализованные полосы.
Также проверят готовность пожарных водоёмов.
Ранее сообщалось, что в Тюмени увеличат финансирование для тушения лесных пожаров.