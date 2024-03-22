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В Тюмени увеличат финансирование для тушения лесных пожаров

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В Департаменте лесного комплекса Тюменской области заявили об увеличении финансирования мероприятий по тушению природных пожаров.
В Тюмени увеличат финансирование для тушения лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Средства будут направлены на дополнительное приобретение техники, увеличение количества камер. В шести лесничествах совершенствуются средства связи, приобретаются новые рации», — сказал глава ведомства Леонид Остроумов на пресс-конференции «Подготовка к пожароопасному сезону 2024 года».

Он также отметил, что будет приобретено дополнительное пожарное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области утвердили план подготовки к пожароопасному сезону.

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