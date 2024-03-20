В Свердловской области утвердили план подготовки к пожароопасному сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.
Уральская авиабаза подготовила к работе во время пожароопасного сезона более 600 специалистов.
«В том числе восемь лётчиков-наблюдателей, 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также более 400 специалистов наземной службы тушения», — заявил министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов.
Кроме того, мониторинг за лесами будут осуществлять с помощью 92 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель».
Ранее сообщалось, что в Удмуртии закупят 20 БПЛА для обнаружения лесных пожаров.