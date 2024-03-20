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В Свердловской области утвердили план подготовки к пожароопасному сезону

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план подготовки региона к пожароопасному сезону 2024 года.
В Свердловской области утвердили план подготовки к пожароопасному сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

Уральская авиабаза подготовила к работе во время пожароопасного сезона более 600 специалистов.

«В том числе восемь лётчиков-наблюдателей, 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также более 400 специалистов наземной службы тушения», — заявил министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов.

Кроме того, мониторинг за лесами будут осуществлять с помощью 92 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии закупят 20 БПЛА для обнаружения лесных пожаров.

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