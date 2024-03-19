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В Удмуртии закупят 20 БПЛА для обнаружения лесных пожаров

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что республиканскому Минприроды выделят 30 млн рублей на закупку 20 дронов в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Их будут использовать для мониторинга ситуации с лесными пожарами.
В Удмуртии закупят 20 БПЛА для обнаружения лесных пожаров
  • РИА Новости

По его словам, беспилотники — один из самых эффективных инструментов мониторинга лесного хозяйства, пишет udm-info.ru.  

«У нас уже есть 35 таких помощников, в прошлом году они тоже следили за пожарами. Результат: 98% пожаров потушили в первые же сутки, их средняя площадь — 2,4 га — в 140 раз ниже, чем в среднем по стране», — отметил Бречалов.

Кроме того, Минприроды Удмуртии готовится к запуску ещё трёх контрольно-диспетчерских служб, сообщает izhlife.ru со ссылкой на главу региона.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о подготовке к пожароопасному сезону главе Минприроды России Александру Козлову.

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