В Удмуртии закупят 20 БПЛА для обнаружения лесных пожаров

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что республиканскому Минприроды выделят 30 млн рублей на закупку 20 дронов в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Их будут использовать для мониторинга ситуации с лесными пожарами.

По его словам, беспилотники — один из самых эффективных инструментов мониторинга лесного хозяйства, пишет udm-info.ru.

«У нас уже есть 35 таких помощников, в прошлом году они тоже следили за пожарами. Результат: 98% пожаров потушили в первые же сутки, их средняя площадь — 2,4 га — в 140 раз ниже, чем в среднем по стране», — отметил Бречалов.

Кроме того, Минприроды Удмуртии готовится к запуску ещё трёх контрольно-диспетчерских служб, сообщает izhlife.ru со ссылкой на главу региона.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о подготовке к пожароопасному сезону главе Минприроды России Александру Козлову.