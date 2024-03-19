В Удмуртии закупят 20 БПЛА для обнаружения лесных пожаров
- РИА Новости
По его словам, беспилотники — один из самых эффективных инструментов мониторинга лесного хозяйства, пишет udm-info.ru.
«У нас уже есть 35 таких помощников, в прошлом году они тоже следили за пожарами. Результат: 98% пожаров потушили в первые же сутки, их средняя площадь — 2,4 га — в 140 раз ниже, чем в среднем по стране», — отметил Бречалов.
Кроме того, Минприроды Удмуртии готовится к запуску ещё трёх контрольно-диспетчерских служб, сообщает izhlife.ru со ссылкой на главу региона.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о подготовке к пожароопасному сезону главе Минприроды России Александру Козлову.