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В Курганской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о подготовке к пожароопасному сезону главе Минприроды Александру Козлову. Совещание прошло в формате видео-конференц-связи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Приобретено пять квадрокоптеров для муниципальных образований с наибольшим количеством садоводств. На базе Курганского лесопожарного центра планируется формирование дополнительной команды пожаротушения в количестве 50 человек», — заявил Шумков.

По его словам, также приобретены тракторы для опашки населённых пунктов, мобильные радиостанции, малые лесопатрульные комплексы.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии изменили прогноз по датам прохождения пика паводка.

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