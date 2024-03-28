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Посетительница концерта «Пикника» в Петербурге рассказала о тщательном досмотре

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Москвичка Светлана Ханенкова, которая 22 марта была на концерте «Пикника» в Москве, когда там произошёл теракт, приехала на выступление группы в Санкт-Петербург.
Посетительница концерта «Пикника» в Петербурге рассказала о тщательном досмотре
  • РИА Новости
  • © Виктория Уздина

«Нас проверяли очень тщательно, всю одежду, сумки осматривали с фонариками. Люди на это реагировали спокойно, с пониманием. В зале тоже было много охраны. Когда началась минута молчания, на глазах у артистов, у всех зрителей были слёзы. Мужчины, женщины, музыканты, — все плакали, не стесняясь. И от каждого звука, похожего хотя бы отдалённо на выстрел, взрыв, люди вздрагивали, оборачивались», — рассказала Светлана RT.

Она заявила, что не стала отменять поездку в Петербург, потому что очень хотела поддержать любимую группу.

«Родные, близкие, конечно, были против моей поездки после случившегося. Но я решила, что поеду поддержать группу. Они ведь не виноваты, что террористы выбрали этот день и это место. Да и я понимала, что после теракта меры безопасности будут усилены», — сказала Светлана.

27 марта в  Санкт-Петербурге прошёл концерт «Пикника» в память о жертвах теракта в «Крокусе».

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