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Девочка из Тувы объяснила, почему предложила незнакомке убить людей за деньги

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Девятилетняя девочка из Тувы, которая отправила незнакомке сообщение с предложением «убить людей» за материальное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, объяснила, почему это сделала.
Девочка из Тувы объяснила, почему предложила незнакомке убить людей за деньги
  • Gettyimages.ru
  • © Flavio Leão

По словам школьницы, она увидела новости о подобных переписках и решила повторить.

Ранее сообщалось, что школьникам в России начали поступать сообщения с предложением совершить теракты на территории страны.

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