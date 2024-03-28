Девочка из Тувы объяснила, почему предложила незнакомке убить людей за деньги

Девятилетняя девочка из Тувы, которая отправила незнакомке сообщение с предложением «убить людей» за материальное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, объяснила, почему это сделала.

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По словам школьницы, она увидела новости о подобных переписках и решила повторить. Ранее сообщалось, что школьникам в России начали поступать сообщения с предложением совершить теракты на территории страны.