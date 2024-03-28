Специалист Моряков рассказал о способах выявления спама в электронной почте

Руководитель группы спам-анализа «Почты Mail.ru» Дмитрий Моряков дал рекомендации, как выявить письма от мошенников и киберпреступников во входящих сообщениях электронной почты.

«На сегодняшний день злоумышленники развивают свои навыки и выбирают наиболее популярные направления, такие как: письма от банков, информация о курсах и вебинарах, письма о микрозаймах и вымогательство через взломанные аккаунты», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, первый признак спама — подозрительный адрес отправителя. Как правило, он содержит случайные символы и не имеет смысла.

«Во-вторых, оценивайте содержание сообщения. Спам-письма обычно содержат ссылки на сомнительные сайты, предлагают нелегальные услуги или просят вас предоставить личную информацию как можно скорее», — сказал Моряков.

Также стоит обратить внимание на грубые ошибки в грамматике и орфографии. К этому способу мошенники прибегают, чтобы сообщение не было легитимным (например, замена «о» на «0»).

«И последнее — используйте специальное программное обеспечение для фильтрации спама. Многие электронные почтовые службы предлагают специальные фильтры для борьбы со спамом», — заключил эксперт.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.