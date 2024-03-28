Пострадавший в «Крокусе» рассказал, что потерял сознание у пожарной лестницы

Один из пострадавших при теракте в «Крокусе», Сергей Никонов, отравился угарным газом и потерял сознание прямо возле выхода, дальше он ничего не помнит. На концерт мужчина пришёл вместе с женой. Когда открыли стрельбу, они были в кафе на бельэтаже, а после начала пожара пара побежала к пожарным лестницам, добралась до выхода, а двери оказались закрыты.

«Потерял сознание сначала я, потом супруга. И уже в субботу в 09:30 я открыл глаза. Я помню дверь, всё — и как бы у меня утро», — сообщил мужчина.

Сергея доставили в Красногорскую горбольницу, где ему прочистили лёгкие, кровь и в воскресенье выписали из реанимации. Врачи, по его словам, помогли найти жену, её госпитализировали в Склиф и уже отпустили домой.

По словам президента Agalarov Development Эмина Агаларова, в «Крокусе» были заперты лишь двери в служебные помещения.