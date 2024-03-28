Эксперт Кочетков назвал студии самыми востребованными квартирами на рынке

Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков назвал студии самыми востребованными квартирами на рынке.

«Студии — самые востребованные квартиры на рынке. Покупателям они интересны из-за минимального порога входа в покупку, а девелоперам — из-за максимальной цены за квадратный метр», — заявил он в разговоре с Life.ru.

По его словам, на массовом рынке новостроек наиболее востребованными лотами являются студии площадью 20—25 кв. м — в продажах они занимают 50,7%.

Ранее НСН сообщала, что в Москве одобрили планы строительства трёх новых объектов в рамках программы создания мест приложения труда.