Специалист Мезенцев рассказал о подготовке дачного дома к новому сезону

Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев дал рекомендации по подготовке дачного дома к новому сезону.

«Нужно заглянуть в подвал: не появилась ли вода из-за нарушения гидроизоляции. Также необходимо проверить исправность вентиляции», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, отсутствие циркуляции воздуха приведёт к образованию грибка на стенах и перекрытиях.

Необходимо также проверить состояние электропроводки на наличие обрывов и повреждения изоляции, водопровод, исправность дымохода и место прохождения трубы через перекрытие.

«И ещё одна проблема — грызуны. Бороться с ними можно различными способами: ловушками, когда людей нет дома — ультразвуком, а можно и привезти на природу кошку», — заключил эксперт.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев напомнил дачникам, что после длительного зимнего простоя загородный дом нуждается в обновлении.