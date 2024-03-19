Специалист Васильев посоветовал проверить состояние загородного дома после зимы
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Прежде всего следует проверить коммуникации, убедиться, что целы все трубы и шланги, заявил специалист в разговоре с газетой «Известия».
При разрывах, трещинах и других повреждениях труб необходимо заменить фитинги или испорченные участки. Васильев также предупредил, что без предварительного осмотра водопровод ни в коем случае нельзя включать.
После этого нужно осмотреть цоколь и крышу дома.
«Фундамент под действием сильных морозов и повышенной влажности может начать крошиться и трескаться, что может привести к появлению трещин в несущих стенах, поэтому надо как можно раньше провести диагностику и понять, необходим ли ремонт», — отметил эксперт.
Кроме того, он порекомендовал убедиться, что на кровле не осталось вмятин от снега, а также проверить места крепления шурупов на предмет протечек.
Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала не убирать полностью снег на даче.