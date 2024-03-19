Специалист Васильев посоветовал проверить состояние загородного дома после зимы

Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев напомнил дачникам, что после длительного зимнего простоя загородный дом нуждается в обновлении.

Прежде всего следует проверить коммуникации, убедиться, что целы все трубы и шланги, заявил специалист в разговоре с газетой «Известия».

При разрывах, трещинах и других повреждениях труб необходимо заменить фитинги или испорченные участки. Васильев также предупредил, что без предварительного осмотра водопровод ни в коем случае нельзя включать.

После этого нужно осмотреть цоколь и крышу дома.

«Фундамент под действием сильных морозов и повышенной влажности может начать крошиться и трескаться, что может привести к появлению трещин в несущих стенах, поэтому надо как можно раньше провести диагностику и понять, необходим ли ремонт», — отметил эксперт.

Кроме того, он порекомендовал убедиться, что на кровле не осталось вмятин от снега, а также проверить места крепления шурупов на предмет протечек.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала не убирать полностью снег на даче.