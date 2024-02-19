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Химик Дроганова посоветовала не убирать снег на даче полностью

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Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала на убирать полностью снег на даче.
Химик Дроганова посоветовала не убирать снег на даче полностью
  • Gettyimages.ru
  • © WDnet

«Если убрать снег из сада или огорода, корни многолетних растений могут погибнуть. Также промёрзшая почва непригодна для высаживания рассады, она плохо прогревается и не поддаётся механической обработке, это отсрочит дачный сезон до тех пор, пока земля не оттает», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, наоборот, стоит способствовать образованию хорошего снежного покрова. Снег является естественным термоизолятором в морозы, а также источником влаги для растений весной.

Поэтому рекомендуется высаживать кустарники и деревья, а также устанавливать ветрозащитные ограждения на участках, расположенных на открытом пространстве, заключила Дроганова.

Ранее доцент кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Ефимова рассказала, что для комнатных растений в феврале полезен тёплый душ.

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