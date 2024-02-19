Химик Дроганова посоветовала не убирать снег на даче полностью
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«Если убрать снег из сада или огорода, корни многолетних растений могут погибнуть. Также промёрзшая почва непригодна для высаживания рассады, она плохо прогревается и не поддаётся механической обработке, это отсрочит дачный сезон до тех пор, пока земля не оттает», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.
Как отметила специалист, наоборот, стоит способствовать образованию хорошего снежного покрова. Снег является естественным термоизолятором в морозы, а также источником влаги для растений весной.
Поэтому рекомендуется высаживать кустарники и деревья, а также устанавливать ветрозащитные ограждения на участках, расположенных на открытом пространстве, заключила Дроганова.
Ранее доцент кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Ефимова рассказала, что для комнатных растений в феврале полезен тёплый душ.