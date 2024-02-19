Химик Дроганова посоветовала не убирать снег на даче полностью

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала на убирать полностью снег на даче.

«Если убрать снег из сада или огорода, корни многолетних растений могут погибнуть. Также промёрзшая почва непригодна для высаживания рассады, она плохо прогревается и не поддаётся механической обработке, это отсрочит дачный сезон до тех пор, пока земля не оттает», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, наоборот, стоит способствовать образованию хорошего снежного покрова. Снег является естественным термоизолятором в морозы, а также источником влаги для растений весной.

Поэтому рекомендуется высаживать кустарники и деревья, а также устанавливать ветрозащитные ограждения на участках, расположенных на открытом пространстве, заключила Дроганова.

Ранее доцент кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Ефимова рассказала, что для комнатных растений в феврале полезен тёплый душ.