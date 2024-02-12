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Биолог Ефимова: тёплый душ полезен для комнатных растений в конце зимы

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Доцент кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Ефимова рассказала, что для комнатных растений в феврале полезен тёплый душ.
Биолог Ефимова: тёплый душ полезен для комнатных растений в конце зимы
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Дело в том, что тёплая вода (температура 50—60 °С, как говорится, «пока терпит рука») пробуждает почки и стимулирует их развитие», — поделилась специалист в беседе с газетой «Известия».

Тёплый душ для комнатных растений рекомендуется проводить раз-два в месяц, уточнила Ефимова. При этом почву в горшке следует закрывать сверху полиэтиленовым пакетом, чтобы она не размывалась.

Кроме того, тёплый душ помогает избавиться от многих вредителей, паразитирующих на комнатных растениях, таких как паутинный клещ, добавила биолог.

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