В Москве отреставрируют фасады ЦУМа

В Департаменте культурного наследия Москвы рассказали о начале реставрации фасадов Центрального универсального магазина (ЦУМ).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Центральный универсальный магазин — настоящий шедевр московской неоготики, известный во всей России и далеко за её пределами», — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Специалисты отреставрируют пинакли (декоративные башенки), воссоздадут утраченные крестоцветы (декоративные навершия) и эмблемы на вимпергах (остроконечный декоративный фронтон).

Восстановительные работы начнутся после наступления устойчивой тёплой погоды.

В настоящее время на здании установлены строительные леса и баннер.

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