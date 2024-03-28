В Москве упростили оформление карты москвича для льготников

В Москве упростили оформление карты москвича для льготной категории граждан. Если при проверке не подтвердилось право выбранной льготы на определённое транспортное приложение, то можно изменить категорию в личном кабинете на mos.ru после получения уведомления.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства.

Ежегодно более миллиона горожан подают заявления на получение карты москвича, более 11% из них принадлежат к нескольким льготным категориям.

Если прежде не подтверждалась льгота для выбранного вида транспортного приложения, то заявление отклонялось. Теперь можно изменить категорию в заявлении и выбрать другую, подтверждённую при его рассмотрении. Это позволит ускорить процесс получения карты москвича и временного билета на бесплатный проезд, если он квалифицируется.

Ранее сообщалось, что, благодаря госуслугам, в 2023 году в Москве сократился бумажный документооборот.