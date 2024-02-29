Благодаря госуслугам в 2023 году в Москве сократился бумажный документооборот
Базовый регистр на портале mos.ru упростил взаимодействие москвичей и городских служб, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В текущий момент там доступно более 420 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств.
Ежемесячно москвичи заходят на портал mos.ru более 50 млн раз. За последние четыре года они обратились к сервисам сайта свыше 2,3 млрд раз, а в 2023 году — более 760 млн раз.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова сообщал о ходе тестирования нового сервиса для пополнения транспортных карт «Тройка».