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Благодаря госуслугам в 2023 году в Москве сократился бумажный документооборот

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Москвичи в 2023 году предоставили в государственные органы на 275 млн бумажных документов меньше благодаря развитию в столице цифровых услуг и сервисов. А с 2020 года число таких документов сократилось более чем на 651 млн.
Благодаря госуслугам в 2023 году в Москве сократился бумажный документооборот

Базовый регистр на портале mos.ru упростил взаимодействие москвичей и городских служб, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В текущий момент там доступно более 420 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств.

Ежемесячно москвичи заходят на портал mos.ru более 50 млн раз. За последние четыре года они обратились к сервисам сайта свыше 2,3 млрд раз, а в 2023 году — более 760 млн раз.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова сообщал о ходе тестирования нового сервиса для пополнения транспортных карт «Тройка».

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