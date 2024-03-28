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РИА Новости: МВД объявило в розыск склонявшего школьников к терактам украинца

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск гражданина Украины Ярослава Овсюка, который склонял российских школьников к совершению терактов.
РИА Новости: МВД объявило в розыск склонявшего школьников к терактам украинца
  • РИА Новости

Об этом со ссылкой на базу розыска ведомства сообщает РИА Новости. По данным агентства, Овсюка разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно — не уточняется.

В публикации указывается, что Овсюка подозревают в причастности к подстрекательству в ноябре 2021 года жителя Казани к нападению на школу. Теракт был предотвращён.

Ранее сообщалось, что российским школьникам начали поступать сообщения с предложением совершить теракты.

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