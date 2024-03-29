RT в Telegram
Подпишись

Студенты из Москвы и Петербурга рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Короткая ссылка
RT
Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Студенты из Москвы и Петербурга рассказали, сколько им нужно денег для счастья
  • Gettyimages.ru
  • © Courtney Hale

Так, для счастья студенту в Москве нужно 177 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 163 тыс. Причём счастье в денежном эквиваленте молодые люди оценивают выше, чем девушки.

В Москве юноши оценили его в 211 тыс. рублей в месяц, девушки — в 146 тыс. В Санкт-Петербурге студентам для счастья требуется 168 тыс. рублей, студенткам — 145 тыс.

За последние два года запросы студентов увеличились: сумма, необходимая для счастья, выросла на 12% в Москве и на 10% в Санкт-Петербурге.

Всего в опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1 тыс. студентов вузов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее студенты из Пермского государственного национального исследовательского университета создали приложение, которое поможет молодёжи привыкнуть к самостоятельной жизни и справиться с трудностями в бытовых вопросах.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить