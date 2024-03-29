В Госдуме предложили ввести период тишины для иноагентов на выборах

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил законодательно ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения избирательных кампаний и выборов. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что лица, признанные в соответствии с национальным законодательством иностранными агентами, могут пытаться публично и активно вмешиваться в выборы как на этапе предвыборной агитации, так и в период самого голосования и после него.

Они, по его словам, пытаются публично манипулировать общественным мнением, склонять граждан к тем или иным действиям на избирательных участках, совершают действия, направленные на дискредитацию самих выборов посредством навязывания ложной информации, отметил Фёдоров.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения периода тишины (десять дней до голосования, в период голосования и десять дней после голосования) на выборах для иностранных агентов, в который данным лицам, получающим средства из иностранных источников, будет запрещено публично касаться темы выборов, пытаться оказать воздействие на граждан и ход голосования, а также предусмотреть меры административной ответственности за нарушение данного положения», — говорится в обращении.

Ранее в Госдуме предложили переводить авторские отчисления иноагентов на специальную военную операцию.