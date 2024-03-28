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Восемь лауреатов получили «Золотое перо» в номинации «Легенда российской журналистики»

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В Москве прошла церемония вручения премии Союза журналистов России «Золотое перо». Статуса «Легенда российской журналистики» удостоены восемь лауреатов, в том числе политический обозреватель «Вечерней Москвы», действительный государственный советник первого класса Михаил Щербаченко.
Восемь лауреатов получили «Золотое перо» в номинации «Легенда российской журналистики»
  • Gettyimages.ru

«Я расцениваю высокое звание как оценку всего моего долгого творческого пути. Но, честно говоря, хочется надеяться, что у этого пути ещё осталась какая-то непройденная дистанция», — заявил он.

Премию в номинации «Легенда российской журналистики» также получили секретарь СЖР Рафаэль Гусейнов, заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов, журналист Вера Долженкова, профессор Московского международного университета и Академии медиаиндустрии Кипрас Мажейка, обозреватель ТАСС Олег Сердобольский и писатель Виктор Толкачёв.

Ранее сообщалось, что главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России (СЖР) «Лучший медиаменеджер года».

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