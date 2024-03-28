Маргарита Симоньян получила приз СЖР «Лучший медиаменеджер года»

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян получила специальный приз Союза журналистов России (СЖР) «Лучший медиаменеджер года».

Церемония вручения премии «Золотое перо России» состоялась в Москве.

Главред RT отметила, что это большая честь для неё.

«Помню, ещё в детстве в университете на журфаке услышала, что кто-то получил «Золотое перо России», и это для меня всегда было таким воодушевлением. И я думала: «Неужели я когда-нибудь вырасту и так вот добьюсь успехов в профессии, что, может быть, тоже встану в одном ряду с этими великолепными журналистами... Я очень благодарна всем за то, что вы сочли, что я уже выросла и заслужила это», — сказала Маргарита Симоньян.

Ранее документальные фильмы RT об СВО завоевали главные призы двух кинофестивалей.