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Новое расписание ЕГЭ с учётом возможности пересдачи утвердят к концу апреля

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Новое расписание ЕГЭ с учётом возможности пересдачи одного предмета до конца приёмной кампании, вероятно, будет утверждено к концу апреля, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Новое расписание ЕГЭ с учётом возможности пересдачи утвердят к концу апреля
  • РИА Новости

«Доработка с регионами, согласование идёт, и я думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание», — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке и образованию, его цитирует ТАСС.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена.

Глава государства предложил дать выпускникам «второй шанс» и разрешить по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы с учётом пересдачи.

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