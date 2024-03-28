Кабмин одобрил основные принципы реализации программы льготного лизинга БАС

Основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотных авиационных систем (БАС) получили одобрение правительства России.

Как сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, на эти цели выделено 2,5 млрд рублей. Программа охватывает всю номенклатуру беспилотных систем, кроме образовательных дронов.

«Вся техника, поставляемая по программе, должна соответствовать критериям локализации и требованиям к сертификации БАС. Принципы содержат порядок рассмотрения и другие детали», — приводятся его слова в Telegram-канале кабмина.

В конце декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о запуске первой очереди производства БАС в Тольятти.