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Кабмин одобрил основные принципы реализации программы льготного лизинга БАС

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Основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотных авиационных систем (БАС) получили одобрение правительства России.
Кабмин одобрил основные принципы реализации программы льготного лизинга БАС
  • РИА Новости

Как сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, на эти цели выделено 2,5 млрд рублей. Программа охватывает всю номенклатуру беспилотных систем, кроме образовательных дронов.

«Вся техника, поставляемая по программе, должна соответствовать критериям локализации и требованиям к сертификации БАС. Принципы содержат порядок рассмотрения и другие детали», — приводятся его слова в Telegram-канале кабмина.

В конце декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о запуске первой очереди производства БАС в Тольятти.

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