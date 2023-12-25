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Губернатор Азаров: первая очередь производства БАС запущена в Тольятти

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в особой экономической зоне «Тольятти» запустили первую очередь производства беспилотных авиационных систем (БАС).
Губернатор Азаров: первая очередь производства БАС запущена в Тольятти
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

«Старт производства беспилотных авиационных систем в Самарской области на производственном, промышленном уровне сегодня произошёл», — сказал Азаров.

Он уточнил, что в 2024 году изготовят 1,5 тыс. беспилотников, а дальше — больше, благодаря совместным планам с компанией «Транспорт будущего» по расширению производства.

Азаров отметил, что на предприятии будут собирать отечественные беспилотные авиационные системы для сельского хозяйства, мониторинга и доставки.

В начале ноября глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация за год нарастила в семь раз производство танков.

6 декабря вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что отрасль беспилотных летательных авиационных систем (БАС) в России к 2030 году может получить около 65 тыс. специалистов.

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