Губернатор Азаров: первая очередь производства БАС запущена в Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в особой экономической зоне «Тольятти» запустили первую очередь производства беспилотных авиационных систем (БАС).

Об этом пишет РИА Новости.

«Старт производства беспилотных авиационных систем в Самарской области на производственном, промышленном уровне сегодня произошёл», — сказал Азаров.

Он уточнил, что в 2024 году изготовят 1,5 тыс. беспилотников, а дальше — больше, благодаря совместным планам с компанией «Транспорт будущего» по расширению производства.

Азаров отметил, что на предприятии будут собирать отечественные беспилотные авиационные системы для сельского хозяйства, мониторинга и доставки.

В начале ноября глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация за год нарастила в семь раз производство танков.

6 декабря вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что отрасль беспилотных летательных авиационных систем (БАС) в России к 2030 году может получить около 65 тыс. специалистов.