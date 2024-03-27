В Кемеровской области увеличат расходы на поддержку населения

Депутаты кемеровского парламента внесли изменения в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Объём расходов в 2024 году увеличен до 324,3 млрд рублей, доходов — до 257,1 млрд.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Увеличение расходов на госпрограммы позволило повысить зарплаты работников бюджетной сферы с 1 марта текущего года на 7,7%. Решение принято в интересах 190 тыс. кузбассовцев. За последние полгода это уже третье повышение, предыдущая индексация была в декабре», — заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Дополнительно направят 7,3 млрд рублей на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения Кузбасса». На реализацию программы «Развитие системы образования Кузбасса» добавят 4,9 млрд рублей.

Также стало известно, что по итогам 2023 года все регионы Уральского федерального округа достигли целевых показателей нацпроекта «Образование». Об этом, как сообщает «Вслух.ру», рассказал полпред президента Владимир Якушев.

«Качественные изменения в системе образования возможны лишь при комплексном подходе к работе, и нацпроект помогает создать для этого необходимые условия. Мы видим рост по всем направлениям. Но самое главное, что за цифрами стоят реальные возможности для раскрытия способностей каждого ребёнка, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Московской области около 150 тыс. родителей получают единое пособие на детей.