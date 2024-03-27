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Автоэксперт Сажин дал рекомендации по подготовке машины к весне

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Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как подготовить машину к весне.
Автоэксперт Сажин дал рекомендации по подготовке машины к весне
  • Gettyimages.ru

«Самое главное, что нужно сделать, — поменять резину на летнюю. Важно, что сделать это нужно при температуре +5…+7 °С, и не забывайте, что, если ваш путь часто пролегает по загородной трассе в тёмное время суток, лучше поменять резину немного позже, ведь ещё могут быть заморозки», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметил эксперт, важно смыть с кузова машины солевые отложения, оставшиеся после зимы.

Кроме того, рекомендуется проверить состояние подкапотного пространства.

«Там тоже не должно быть солевых отложений, окисей, и если они там присутствуют, их надо немедленно удалить», — добавил Сажин.

Ранее автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с телеканалом «360» посоветовал водителям подготовить свои машины к эксплуатации в тёплое время года. По его словам, прежде всего стоит приобрести летние шины.

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