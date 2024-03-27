RT: сотрудников «Крокуса» за две недели до ЧП инструктировали на случай теракта

Для сотрудников «Крокус Сити Холла» за две недели до трагедии проводили инструктаж на случай терактов.

Об этом рассказал RT один из работников.

Сотрудникам объясняли и показывали, что эвакуироваться нужно через главный вход и корпус Экспо.

«Выводили людей через Экспо, но не через главный вход — через него ведь заходили террористы. Но в целом мы действовали по плану. Когда всё началось, я сразу вспомнил этот инструктаж и не растерялся — спас себя и людей», — рассказал собеседник RT.

Ранее эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев отметил работу подростков-гардеробщиков в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».