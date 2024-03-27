RT: сотрудников «Крокуса» за две недели до ЧП инструктировали на случай теракта
- РИА Новости
Об этом рассказал RT один из работников.
Сотрудникам объясняли и показывали, что эвакуироваться нужно через главный вход и корпус Экспо.
«Выводили людей через Экспо, но не через главный вход — через него ведь заходили террористы. Но в целом мы действовали по плану. Когда всё началось, я сразу вспомнил этот инструктаж и не растерялся — спас себя и людей», — рассказал собеседник RT.
Ранее эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев отметил работу подростков-гардеробщиков в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».