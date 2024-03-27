RT в Telegram
Подпишись

RT: сотрудников «Крокуса» за две недели до ЧП инструктировали на случай теракта

Короткая ссылка
Для сотрудников «Крокус Сити Холла» за две недели до трагедии проводили инструктаж на случай терактов.
RT: сотрудников «Крокуса» за две недели до ЧП инструктировали на случай теракта
  • РИА Новости

Об этом рассказал RT один из работников.

Сотрудникам объясняли и показывали, что эвакуироваться нужно через главный вход и корпус Экспо.

«Выводили людей через Экспо, но не через главный вход — через него ведь заходили террористы. Но в целом мы действовали по плану. Когда всё началось, я сразу вспомнил этот инструктаж и не растерялся — спас себя и людей», — рассказал собеседник RT.

Ранее эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев отметил работу подростков-гардеробщиков в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить