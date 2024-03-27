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Специалист по выживанию отметил работу подростков-гардеробщиков в «Крокусе»

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Эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев отметил работу подростков-гардеробщиков в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Специалист по выживанию отметил работу подростков-гардеробщиков в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Люди не обращают внимания на план эвакуации, на средства первичного пожаротушения, оповещения. Думают, что беда случается где-то, с кем-то, но не с ними», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, пострадавших могло бы быть больше, если бы не подростки, которые взяли на себя инициативу по помощи в эвакуации.

Ранее работавший гардеробщиком 15-летний подросток Ислам Халилов, который спас людей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал, что не считает себя героем и просто сделал свою работу.

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