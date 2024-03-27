Специалист по выживанию отметил работу подростков-гардеробщиков в «Крокусе»
- РИА Новости
«Люди не обращают внимания на план эвакуации, на средства первичного пожаротушения, оповещения. Думают, что беда случается где-то, с кем-то, но не с ними», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, пострадавших могло бы быть больше, если бы не подростки, которые взяли на себя инициативу по помощи в эвакуации.
Ранее работавший гардеробщиком 15-летний подросток Ислам Халилов, который спас людей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал, что не считает себя героем и просто сделал свою работу.