Автоэксперт Родионов посоветовал не приезжать на шиномонтаж с грязными колёсами

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рекомендовал приезжать в шиномонтаж с помытыми колёсами.

«Колёса с кусками налипшей грязи невозможно правильно отбалансировать. Даже пять — десять граммов грязи на колесе, неразличимые глазом, могут стать причиной такой проблемы, как биение руля на скорости», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, вибрация приведёт к выходу из строя одного из узлов подвески.

Он подчеркнул, что диски и шины должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Приводить их в порядок стоит сразу перед хранением.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал водителям подготовить свои машины к эксплуатации в тёплое время года. По его словам, прежде всего стоит приобрести летние шины.