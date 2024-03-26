Автоэксперт Хайцеэр рассказал о подготовке машины к весне
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«Потом нужно приехать на станцию СТО, проверить состояние подвески и силового агрегата. Всё-таки летом скорость выше — если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».
По его словам, с капота можно снять утеплитель. Также рекомендуется чаще мыть автомобиль.
Как добавил Хайцеэр, если машина долго простояла на месте, то желательно проверить состояние аккумулятора и подвески.
Ранее собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев выразил мнение, что не стоит экономить на шинах для автомобиля.