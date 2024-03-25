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Автоэксперт Погуляев посоветовал не экономить на шинах

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Собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев выразил мнение, что не стоит экономить на шинах для автомобиля.
Автоэксперт Погуляев посоветовал не экономить на шинах
  • Gettyimages.ru

«На самом деле шины — это как раз тот товар, на котором не стоит экономить. От качества резины зависит не только безопасность водителя и пассажиров, но и безопасность окружающих. Именно шины — ключевое звено между машиной и дорогой», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на данный момент в России представлен широкий ассортимент шинных брендов. Можно узнать о возможных акциях, скидках и бонусах в официальных точках продаж.

Среди основных факторов — топливная эффективность шин, их износостойкость.

«От качества покрышек зависит хорошее сцепление с дорожной поверхностью. Они позволяют справиться с управлением даже на скользкой дороге. Качественная резина уменьшает тормозной путь, что крайне важно в экстренных ситуациях», — добавил Погуляев.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как подготовить машину к весеннему сезону.

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