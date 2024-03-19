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Автоэксперт Шапарин рассказал о подготовке машины к весне

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как подготовить машину к весеннему сезону.
Автоэксперт Шапарин рассказал о подготовке машины к весне
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «Звезда» он посоветовал помыть днище автомобиля на специальной мойке на подъёмнике.

«Дальше рекомендую в обязательном порядке посмотреть, не появилось ли очагов коррозии, если появились, то убрать их и обработать антикоррозионно днище с тем, чтобы в августе не бегать с этим и не развивать коррозию дополнительно. Сразу всё убрать, что есть», — заявил эксперт.

По словам эксперта, необходимо залить более жидкое масло, которое лучше держит температуру. Кроме того, рекомендуется проверить систему охлаждения.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.

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