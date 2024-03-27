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Путин допустил расширение круга тех, кто может пользоваться Пушкинской картой

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Президент России Владимир Путин допустил, что круг пользователей Пушкинской карты может быть расширен.
Путин допустил расширение круга тех, кто может пользоваться Пушкинской картой
  • РИА Новости

Путин отметил, что Пушкинской картой могли бы воспользоваться 13 млн, а воспользовались 10 млн.

«Видите, ещё 3 млн человек не воспользовались, хотя могли это сделать. То есть возможности этого инструмента ещё не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться Пушкинской картой, — цитирует его ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил позволить живущей в малых поселениях молодёжи переносить не израсходованные вовремя средства Пушкинской карты на будущий год.

Подробнее — в материале RT.

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