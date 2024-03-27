Путин допустил расширение круга тех, кто может пользоваться Пушкинской картой

Президент России Владимир Путин допустил, что круг пользователей Пушкинской карты может быть расширен.

Путин отметил, что Пушкинской картой могли бы воспользоваться 13 млн, а воспользовались 10 млн.

«Видите, ещё 3 млн человек не воспользовались, хотя могли это сделать. То есть возможности этого инструмента ещё не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться Пушкинской картой, — цитирует его ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил позволить живущей в малых поселениях молодёжи переносить не израсходованные вовремя средства Пушкинской карты на будущий год.

Подробнее — в материале RT.